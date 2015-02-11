На конференции в МАГАТЭ принята Венская декларация о ядерной безопасности

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Участники дипломатической конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) единогласно одобрили Венскую декларацию о ядерной безопасности. Как сообщает Report со ссылкой на центр новостей ООН, документ направлен на укрепление устойчивости атомных электростанций в условиях стихийных бедствий.

Декларация стала частью мер по укреплению ядерной безопасности в свете аварии на электростанции "Фукусима Даичи" в Японии. Эта электростанция была повреждена в результате разрушительного землетрясения и цунами. 11 марта 2011 года из-за стихийного бедствия была выведена из строя система водяного охлаждения АЭС, что привело к выбросу в атмосферу радиоактивных материалов, опасных для здоровья людей и окружающей среды.

Венская декларация принята на дипломатической конференции, которая проходила на этой неделе в рамках Конвенции о ядерной безопасности. Конференция была созвана для рассмотрения предложения Швейцарии дополнить статью 18 Конвенции, которая касается проектирования и строительства ядерных установок. Это предложение нашло отражение в новой Декларации.

Сама Конвенция о ядерной безопасности была принята 17 июня 1994 на Дипломатической конференции, созванной МАГАТЭ, и вступила в силу 24 октября 1996. В настоящее время ее участниками являются 77 стран.