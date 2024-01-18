О нас

На Коморах после оглашения результатов выборов президента вспыхнули новые беспорядки

На Коморах после оглашения результатов выборов президента вспыхнули новые беспорядки Волнения и погромы с новой силой вспыхнули 18 января после проведения президентских выборов в Союзе Коморских Островов (СКО).
Другие страны
18 января 2024 г. 19:38
На Коморах после оглашения результатов выборов президента вспыхнули новые беспорядки

Волнения и погромы с новой силой вспыхнули 18 января после проведения президентских выборов в Союзе Коморских Островов (СКО).

Как передает Report, об этом сообщает La Gazette des Comores.

Через 48 часов после объявления предварительных результатов, согласно которым победу одержал действующий президент Азали Ассумани с 62,97% голосов, на улицах столицы СКО - Морони и других крупных городов страны оппозиционеры воздвигают баррикады из горящих автомобильных покрышек, старых домашних электроприборов и камней.

Протестующие, недовольные результатами голосования, бросают камни в полицейских, грабят магазины, поджигают дома высокопоставленных чиновников.

В то же время пять оппозиционных кандидатов в президенты заявили, что считают итоги голосования сфальсифицированными, и требуют повторных выборов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
16 января 2024 г. 08:27
Азербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
ФотоАзербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
14 января 2024 г. 17:42
НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
13 января 2024 г. 03:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi