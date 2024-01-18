На Коморах после оглашения результатов выборов президента вспыхнули новые беспорядки

Волнения и погромы с новой силой вспыхнули 18 января после проведения президентских выборов в Союзе Коморских Островов (СКО).

Волнения и погромы с новой силой вспыхнули 18 января после проведения президентских выборов в Союзе Коморских Островов (СКО).

Как передает Report , об этом сообщает La Gazette des Comores.

Через 48 часов после объявления предварительных результатов, согласно которым победу одержал действующий президент Азали Ассумани с 62,97% голосов, на улицах столицы СКО - Морони и других крупных городов страны оппозиционеры воздвигают баррикады из горящих автомобильных покрышек, старых домашних электроприборов и камней.

Протестующие, недовольные результатами голосования, бросают камни в полицейских, грабят магазины, поджигают дома высокопоставленных чиновников.

В то же время пять оппозиционных кандидатов в президенты заявили, что считают итоги голосования сфальсифицированными, и требуют повторных выборов.