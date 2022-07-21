На китайский город Ляньюньган обрушился смерч, есть погибший и пострадавшие

На ряд районов расположенного рядом с Шанхаем китайского города Ляньюньган (восточная провинция Цзянсу) обрушился смерч.
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Согласно информации, не менее 26 человек пострадали. Центральное телевидение Китая сообщило также об одном погибшем.
Скорость ветра в центре смерча достигала 220 километров в час. По данным местных властей, в общей сложности в той или иной степени пострадало свыше 2,2 тыс. человек.
В районы, где прошлась стихия, было направлено порядка 120 машин скорой помощи для доставки травмированных в больницы. Ураганный ветер повредил 649 жилых строений, а общий прямой экономический ущерб для города оценивается в 9,7 млн долларов. В пострадавших районах продолжаются работы по ликвидации последствий удара стихии.