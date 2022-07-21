О нас

На китайский город Ляньюньган обрушился смерч, есть погибший и пострадавшие

На китайский город Ляньюньган обрушился смерч, есть погибший и пострадавшие На ряд районов расположенного рядом с Шанхаем китайского города Ляньюньган (восточная провинция Цзянсу) обрушился смерч.
Другие страны
21 июля 2022 г. 07:19
На китайский город Ляньюньган обрушился смерч, есть погибший и пострадавшие

На ряд районов расположенного рядом с Шанхаем китайского города Ляньюньган (восточная провинция Цзянсу) обрушился смерч.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила городская администрация.

Согласно информации, не менее 26 человек пострадали. Центральное телевидение Китая сообщило также об одном погибшем.

Скорость ветра в центре смерча достигала 220 километров в час. По данным местных властей, в общей сложности в той или иной степени пострадало свыше 2,2 тыс. человек.

В районы, где прошлась стихия, было направлено порядка 120 машин скорой помощи для доставки травмированных в больницы. Ураганный ветер повредил 649 жилых строений, а общий прямой экономический ущерб для города оценивается в 9,7 млн долларов. В пострадавших районах продолжаются работы по ликвидации последствий удара стихии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çində qasırğa olub, ölən və yaralananlar var

Экслюзивные новости

Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi