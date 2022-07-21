На китайский город Ляньюньган обрушился смерч, есть погибший и пострадавшие

На ряд районов расположенного рядом с Шанхаем китайского города Ляньюньган (восточная провинция Цзянсу) обрушился смерч.

На ряд районов расположенного рядом с Шанхаем китайского города Ляньюньган (восточная провинция Цзянсу) обрушился смерч.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила городская администрация.

Согласно информации, не менее 26 человек пострадали. Центральное телевидение Китая сообщило также об одном погибшем.

Скорость ветра в центре смерча достигала 220 километров в час. По данным местных властей, в общей сложности в той или иной степени пострадало свыше 2,2 тыс. человек.

В районы, где прошлась стихия, было направлено порядка 120 машин скорой помощи для доставки травмированных в больницы. Ураганный ветер повредил 649 жилых строений, а общий прямой экономический ущерб для города оценивается в 9,7 млн долларов. В пострадавших районах продолжаются работы по ликвидации последствий удара стихии.