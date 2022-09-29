На Кипре в 2024 году построят первый в истории острова крематорий

Первый крематорий в истории Кипра возведут на острове в 2024 году.

Первый крематорий в истории Кипра возведут на острове в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщила на своем сайте газета Cyprus Mail .

Источники издания отметили, что кипрский департамент по охране окружающей среды одобрил заявку на строительство объекта компанией Crematorium Cyprus. Срок реализации установлен в пределах от 18 до 24 месяцев, а его ориентировочная стоимость составляет 2,2 млн евро.

Под строительство крематория с ритуальным залом, вмещающим до 70 посетителей и предполагающим проведение церемоний отпевания усопших, выделят площадку в деревне Айя-Варвара в провинции Пафос.

В 2016 году парламент острова принял закон, дозволяющий проведение кремации покойных, которому оппонировала Кипрская православная церковь, но в поддержку выступила Кипрская партия "зеленых". Однако за минувшие восемь лет никаких действий по реализации этого акта не проводили. В результате Кипр вместе с Мальтой остаются единственными странами ЕС, где до сих пор нет крематориев.