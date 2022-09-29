На Кипре в 2024 году построят первый в истории острова крематорий

Первый крематорий в истории Кипра возведут на острове в 2024 году.
Как передает Report, об этом сообщила на своем сайте газета
Источники издания отметили, что кипрский департамент по охране окружающей среды одобрил заявку на строительство объекта компанией Crematorium Cyprus. Срок реализации установлен в пределах от 18 до 24 месяцев, а его ориентировочная стоимость составляет 2,2 млн евро.
Под строительство крематория с ритуальным залом, вмещающим до 70 посетителей и предполагающим проведение церемоний отпевания усопших, выделят площадку в деревне Айя-Варвара в провинции Пафос.
В 2016 году парламент острова принял закон, дозволяющий проведение кремации покойных, которому оппонировала Кипрская православная церковь, но в поддержку выступила Кипрская партия "зеленых". Однако за минувшие восемь лет никаких действий по реализации этого акта не проводили. В результате Кипр вместе с Мальтой остаются единственными странами ЕС, где до сих пор нет крематориев.