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    На Кипре учителя провели самую массовую акцию протеста за последние годы

    © РИА Новости

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Более 10 тысяч человек в столице Кипра Никосии участвовали в демонстрации протеста против реформы образования, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Местные СМИ отмечают, что это была одна из самых массовых акций протеста за последние годы.

    Демонстранты — учителя, родители и ученики собрались возле президентского дворца под лозунгами "Нет разрушению государственного образования", "Руки прочь от образования и от школы". Поддержать учителей пришли представители других профсоюзов. Выступавшие резко критиковали правительство и министра образования.

    Правительство Кипра намерено провести "рационализацию образования", его основная цель — сократить расходы на образование примерно на 30 миллионов евро и уменьшить количество учителей.

    Кипрские учителя заявляют, что реформа разрушает государственную систему образования, они требуют сохранить бесплатное образование.

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