На Кипре учителя провели самую массовую акцию протеста за последние годы

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Более 10 тысяч человек в столице Кипра Никосии участвовали в демонстрации протеста против реформы образования, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Местные СМИ отмечают, что это была одна из самых массовых акций протеста за последние годы.

Демонстранты — учителя, родители и ученики собрались возле президентского дворца под лозунгами "Нет разрушению государственного образования", "Руки прочь от образования и от школы". Поддержать учителей пришли представители других профсоюзов. Выступавшие резко критиковали правительство и министра образования.

Правительство Кипра намерено провести "рационализацию образования", его основная цель — сократить расходы на образование примерно на 30 миллионов евро и уменьшить количество учителей.

Кипрские учителя заявляют, что реформа разрушает государственную систему образования, они требуют сохранить бесплатное образование.