На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом

Первые три случая заражения штаммом "омикрон" подтверждены на Кипре.

Первые три случая заражения штаммом "омикрон" подтверждены на Кипре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения островного государства.

"В рамках тщательного и строгого контроля, проводимого в Республике Кипр в связи с новой мутацией "омикрон", министерство здравоохранения сообщает, что после изучения положительных случаев в Институте неврологии и генетики Кипра были идентифицированы три случая. Все они связаны с путешествиями и отмечены в провинции Лимасол", - говорится в сообщении Минздрава.

"Ни один из трех случаев заражения не требует госпитализации", - сообщило министерство.

Совет министров Кипра в связи с появлением мутации "омикрон" заранее решил принять дополнительные ограничения. На Кипре с 6 декабря проводится обязательный ПЦР-тест всех прибывших на остров, отменяются рождественские мероприятия в торговых центрах, предприятия должны отправить часть сотрудников на удаленную работу.