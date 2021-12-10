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На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом

На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом Первые три случая заражения штаммом "омикрон" подтверждены на Кипре.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 18:39
На Кипре подтвердили первые три случая заражения омикрон-штаммом

Первые три случая заражения штаммом "омикрон" подтверждены на Кипре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения островного государства.

"В рамках тщательного и строгого контроля, проводимого в Республике Кипр в связи с новой мутацией "омикрон", министерство здравоохранения сообщает, что после изучения положительных случаев в Институте неврологии и генетики Кипра были идентифицированы три случая. Все они связаны с путешествиями и отмечены в провинции Лимасол", - говорится в сообщении Минздрава.

"Ни один из трех случаев заражения не требует госпитализации", - сообщило министерство.

Совет министров Кипра в связи с появлением мутации "омикрон" заранее решил принять дополнительные ограничения. На Кипре с 6 декабря проводится обязательный ПЦР-тест всех прибывших на остров, отменяются рождественские мероприятия в торговых центрах, предприятия должны отправить часть сотрудников на удаленную работу.

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