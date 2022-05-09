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На Кипре отменили ограничения на развитие территорий британских военных баз

На Кипре отменили ограничения на развитие территорий британских военных баз Власти Кипра и Великобритании объявили о начале реализации соглашения, отменяющего ограничения на развитие территорий британских военных баз Акротири и Декелия, расположенных на Кипре.
Другие страны
9 мая 2022 г. 15:46
На Кипре отменили ограничения на развитие территорий британских военных баз

Власти Кипра и Великобритании объявили о начале реализации соглашения, отменяющего ограничения на развитие территорий британских военных баз Акротири и Декелия, расположенных на Кипре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, власти двух стран выступили в понедельник с соответствующим заявлением.

"Правительство Великобритании и правительство Республики Кипр объявляют сегодня о начале реализации с 16 мая 2022 года достигнутой в 2014 году двусторонней договоренности, касающейся свода правил невоенного развития баз", - говорится в документе, распространенном на острове президентской канцелярией.

В нем сказано, что после завершения между сторонами соответствующих переговоров и окончания фазы экологических консультаций территории баз вступают в новый режим невоенного развития, при котором будет действовать иная система планирования. "Эта новая система, разработанная правительствами двух стран на основе консультаций с экологическими и деловыми группами, а также с местными сообществами, означает отмену многих ограничений на застройку земли и собственности на базах", - информировал Президентский дворец в Никосии.

В заявлении утверждается, что на базах за исключением тех зон, где действуют военные правила и требования, связанные с обеспечением безопасности, с 16 мая будут применяться нормы планирования и политики, аналогичные тем, что действуют в Республике Кипр. "Права всех владельцев земли и собственности будут обеспечиваться вне зависимости от того, где они проживают, а экологически уязвимые районы будут взяты под защиту", - подчеркивается в документе.

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