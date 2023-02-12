На Кипре начался второй тур президентских выборов

Второй тур выборов президента Республики Кипр начался в 7:00 по местному времени (08:00 - бакинское) в воскресенье, в стране открылись 1 113 избирательных участков.

Второй тур выборов президента Республики Кипр начался в 7:00 по местному времени (08:00 - бакинское) в воскресенье, в стране открылись 1 113 избирательных участков.

Как передает Report, правом голоса на этих выборах обладают 561 033 избирателя, включая 730 турок-киприотов, 240 жителей греко-кипрских анклавов в турецкой части Кипра и 301 заключенного. В зарубежных странах право на участие в этих выборах есть у 10 346 человек. Для них избирательные участки размещены в девяти городах Греции, шести городах Великобритании, а также в Берлине, Брюсселе, Вене, Гааге, Дубае, Люксембурге, Нью-Йорке, Париже, Софии и Стокгольме.

Голосование завершится в 18:00 по кипрскому времени (20:00 - бакинское), подсчет голосов избирателей будет подведен спустя примерно 1,5 - 2 часа. Церемония же официального провозглашения победителя выборов состоится в 22:00 (23:00 - бакинское) в крытом спортивном комплексе "Элефтерия - Тассос Пападопулос" в Энгоми - формальном пригороде Никосии, который де-факто является районом кипрской столицы.

Нынешние выборы главы государства являются 14-ми в истории острова. Борьбу за победу в них ведут два известных дипломата: 49-летний экс-глава кипрского МИД Никос Христодулидис, за которым стоят центристские и проэллинские партии, и 66-летний бывший главный переговорщик греко-кипрской стороны по урегулированию на острове и экс-постпред Кипра при ООН Андреас Маврояннис, заручившийся поддержкой левых сил. Пока еще правящая на острове правоцентристская партия "Демократический сбор" (ДИСИ), чей лидер Авероф Неофиту не смог преодолеть барьер первого раунда выборов, раскололась в отношении своих предпочтений на два примерно равных лагеря и предложила своим членам право свободного голосования во втором туре.