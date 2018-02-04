На Кипре начался второй тур президентских выборов

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ На Кипре началось голосование во втором туре президентских выборов, открылись более 1100 избирательных участков.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, первый тур выборов прошел 28 января, в нем участвовали девять кандидатов. По его результатам во второй тур вышли действующий президент, кандидат от правой партии ДИСИ Никос Анастасиадис и кандидат от левой партии АКЕЛ Ставрос Малас. Они набрали 35,5% и 30,25% голосов соответственно.