На Кипре начались президентские выборы

Баку. 28 января. REPORT.AZ/Голосование на очередных президентских выборах, по итогам которых будет определен новый глава государства, началось в воскресенье в Республике Кипр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, В 07:00 по местному времени (9:00 по Баку) в стране открылись более 1 тыс. избирательных участков.

Для победы на президентских выборах кандидат должен набрать более 50% голосов (действующих бюллетеней) избирателей. В случае если в первом туре никому не удастся преодолеть 50-процентный барьер, будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Во втором туре президентских выборов победителем становится тот кандидат, которому удастся набрать большее число голосов избирателей. В 2018 году для второго тура президентских выборов зарезервировано 4 февраля.

В президентских выборах 2018 года принимают участие 9 официально зарегистрированных кандидатов. Среди основных претендентов на пост главы государства - действующий президент страны Никос Анастасиадис.

Избирательные участки будут открыты до 18:00 по местному времени. Согласно заявлению Кипрской избирательной комиссии, правом голоса на президентских выборах обладают приблизительно 550 000 человек - граждан Республики Кипр, достигших 18 лет. Первые результаты, предположительно, станут известны в 18:30 по местному времени.