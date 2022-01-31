О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Кипре 12 священников отстранят от службы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

На Кипре 12 священников отстранят от службы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19 Архиепископ Кипрской православной церкви Хризостом II временно отстранит 12 священников от церковной службы, так как они отказались прислушаться к его призыву вакцинироваться от коронавируса COVID-19.
Другие страны
31 января 2022 г. 11:38
На Кипре 12 священников отстранят от службы из-за отказа вакцинироваться от COVID-19

Архиепископ Кипрской православной церкви Хризостом II временно отстранит 12 священников от церковной службы, так как они отказались прислушаться к его призыву вакцинироваться от коронавируса COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press.

Хризостом II сообщил кипрским СМИ, что большинство отстраненных священников являются богословами, и они убедили прихожан не вакцинироваться. Архиепископ назвал такое поведение "неслыханным" и заявил, что отстранение от службы может быть продлено до шести месяцев или может привести к лишению сана.

Архиепископ Хризостом давно высказывается в поддержку вакцинации верующих. Также Священный Синод выступил с четким призывом в пользу прививок.

За весь период пандемии на Кипре было зафиксировано более 253 тыс. случаев заражения коронавирусом и 731 смерть от последствий инфицирования.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В законе о дорожном движении появятся понятия велосипедная полоса и велосипедная дорожка
В законе о дорожном движении появятся понятия "велосипедная полоса" и "велосипедная дорожка"
24 января 2022 г. 12:29
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi