На Кипр доставили первую партию вакцины от оспы обезьян

Первая партия вакцины для профилактики заболевания оспой обезьян была доставлена в субботу на Кипр.

Первая партия вакцины для профилактики заболевания оспой обезьян была доставлена в субботу на Кипр.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировал Минздрав островного государства.

В сообщении говорится, что 6 августа Кипр "получил первые 1 260 доз вакцины от оспы обезьян", которые были переданы на фармацевтический склад для хранения в специальном холодильнике. Как было отмечено, указанная партия противовирусного препарата была доставлена на остров в результате координации усилий руководства Минздрава с еврокомиссаром по вопросам здравоохранения Стеллой Кириакидис.

О том, среди каких категорий населения будет в первую очередь распределяться вакцина, будет объявлено позднее. При этом было сказано, что Минздрав предпринимает шаги для ускорения процесса получения противовирусного препарата от оспы обезьян, который будет выдаваться пациентам в особых случаях.

Кипрская пресса писала, что первую партию вакцины от оспы обезьян планировалось доставить на остров еще 25 июля, когда на Кипре еще не было зафиксировано ни одного случая этой болезни, однако тогда эти планы не осуществились.

В субботу медицинское ведомство также информировало, что на Кипре выявлены два новых носителя данной инфекции. "Это мужчины 20 и 30 лет, недавно приехавшие на остров", - сказано в сообщении. В нем говорится, что оба заразившихся госпитализированы в специализированный отсек больницы общего профиля в Никосии, который отведен для больных оспой обезьян, и что состояние здоровья обоих пациентов расценивается как хорошее. "Отдел эпидемиологического надзора начал процесс отслеживания и информирования лиц, с которыми они контактировали", - сообщили в медицинском ведомстве.

О первом случае заражения оспой обезьян власти Кипра объявили 2 августа. Заболевшим тогда оказался 40-летний мужчина, недавно ездивший за рубеж.