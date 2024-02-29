В канадском Квебеке более 180 тыс. потребителей остались без света из-за ураганного ветра

Более 180 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за ураганного ветра, обрушившегося на восточную канадскую провинцию Квебек.

Более 180 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за ураганного ветра, обрушившегося на восточную канадскую провинцию Квебек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении местной энергосетевой компании Hydro-Quеbec.

По данным канадского национального метеобюро, в ночь со среды на четверг скорость ветра в некоторых частях региона достигала 28 м/с. От разгула непогоды пострадал, в частности, Монреаль и его пригороды.

В настоящее время устранением обрывов на энергосетях занимаются около 940 технических специалистов. Из-за отсутствия энергоснабжения в регионе в четверг закрыты некоторые школы.