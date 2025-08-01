На Камчатке за сутки зафиксировали 120 афтершоков

За последние сутки на Камчатке было зафиксировано 120 афтершоков после землетрясения.

За последние сутки на Камчатке было зафиксировано 120 афтершоков после землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Камчатскому краю.

"За сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в населенных пунктах сила некоторых из афтершоков ощущалась в диапазоне от 2,0 до 5,0 баллов. Также в ведомстве обратили внимание на вулканическую активность в регионе — местным жителям и туристам рекомендовали к ним не приближаться.