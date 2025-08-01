О нас

На Камчатке за сутки зафиксировали 120 афтершоков

На Камчатке за сутки зафиксировали 120 афтершоков За последние сутки на Камчатке было зафиксировано 120 афтершоков после землетрясения.
Другие страны
1 августа 2025 г. 09:36
На Камчатке за сутки зафиксировали 120 афтершоков

За последние сутки на Камчатке было зафиксировано 120 афтершоков после землетрясения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Камчатскому краю.

"За сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в населенных пунктах сила некоторых из афтершоков ощущалась в диапазоне от 2,0 до 5,0 баллов. Также в ведомстве обратили внимание на вулканическую активность в регионе — местным жителям и туристам рекомендовали к ним не приближаться.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
Посол Сербии: Белград ждет проведения первого заседания Совета стратегического партнерства с Азербайджаном - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2025 г. 14:01
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi