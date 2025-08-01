На Камчатке за сутки зафиксировали 120 афтершоков

За последние сутки на Камчатке было зафиксировано 120 афтершоков после землетрясения.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Камчатскому краю.
"За сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7", - сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что в населенных пунктах сила некоторых из афтершоков ощущалась в диапазоне от 2,0 до 5,0 баллов. Также в ведомстве обратили внимание на вулканическую активность в регионе — местным жителям и туристам рекомендовали к ним не приближаться.