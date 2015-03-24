На Камчатке разбился вертолет с лыжниками

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ На Камчатке, в районе долины реки Паратунка Елизовского муниципального района, потерпел крушение вертолет Ми-2, на борту которого, по предварительным данным, находились 8 человек. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Точное число жертв крушения неизвестно, однако источник РИА Новости заявил, что при крушении выжили, по меньшей мере, три пассажира вертолета.

Вертолет упал недалеко от спортивной базы "Снежная долина". Сообщается, что вертолет летел на базу из села Николаевка с группой лыжников.

Спасатели продолжают поиски пассажиров.