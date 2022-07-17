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На Камчатке приступили к поиску пропавшего вертолета

На Камчатке приступили к поиску пропавшего вертолета Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел на поиски коммерческого вертолета Robinson, который в субботу своевременно не вышел на связь.
Другие страны
17 июля 2022 г. 05:50
На Камчатке приступили к поиску пропавшего вертолета

Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел на поиски коммерческого вертолета Robinson, который в субботу своевременно не вышел на связь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту вылетел для поиска вертолета Robinson, который 16 июля не вышел вовремя на связь. На борту воздушного судна - личный состав поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что с собой у специалистов есть все необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ.

По предварительным данным, коммерческий вертолет вылетел в субботу в 12:22 по местному времени из поселка Мильково к кальдере вулкана Узон через Долину гейзеров. В назначенное время вертолет с тремя людьми на борту не вышел на связь. По информации, за штурвалом вертолета находился биатлонист Игорь Малиновский.

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