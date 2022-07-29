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На «КамАЗе» снова вводят масочный режим

На «КамАЗе» снова вводят масочный режим В связи с ростом заболеваемости коронавирусом на «КамАЗе» с 1 августа вводится масочный режим в офисах и местах скопления людей.
Другие страны
29 июля 2022 г. 18:24
На «КамАЗе» снова вводят масочный режим

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом на «КамАЗе» с 1 августа вводится масочный режим в офисах и местах скопления людей.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщается в официальном Telegram-канале завода.

«Штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение с понедельника ввести масочный режим в офисах предприятия и местах скопления людей на производствах (проходные, столовые и т.д.). Также штаб призывает активнее проводить ревакцинацию сотрудников», — отмечается в сообщении завода.

Ввод масочного режима объясняется заботой о сохранении здоровья коллектива завода и предотвращения массовой заболеваемости. Решение принято в связи с увеличением количества заболевших COVID-19 в России в целом, республике Татарстан и на самом предприятии.

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