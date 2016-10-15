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    На йеменской границе погиб саудовский солдат

    Военнослужащий погиб в результате обстрела саудовской территории

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о гибели военнослужащего в Джазане, на границе с Йеменом.

    Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, военнослужащий погиб в результате обстрела саудовской территории, совершенного йеменскими хуситскими боевиками, регулярно обстреливающими данный район.

    Согласно информации, после того, как Саудовская Аравия разбомбила йеменскую Сану, на границе двух стран часто происходят обстрелы. В результате обстрела погибли 140 человек, более 500 человек получили ранения. 

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