На йеменской границе погиб саудовский солдат

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о гибели военнослужащего в Джазане, на границе с Йеменом.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, военнослужащий погиб в результате обстрела саудовской территории, совершенного йеменскими хуситскими боевиками, регулярно обстреливающими данный район.

Согласно информации, после того, как Саудовская Аравия разбомбила йеменскую Сану, на границе двух стран часто происходят обстрелы. В результате обстрела погибли 140 человек, более 500 человек получили ранения.