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На израильско-палестинской границе взорвался автомобиль, есть погибший и раненые

На израильско-палестинской границе взорвался автомобиль, есть погибший и раненые В ходе операции израильских сил в палестинском городе Дженин погиб один израильский полицейский, трое получили ранения.
Другие страны
7 января 2024 г. 11:42
На израильско-палестинской границе взорвался автомобиль, есть погибший и раненые

В ходе операции израильских сил в палестинском Дженине погиб один израильский полицейский, трое получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на newsru.co.il, информацию распространила армия обороны Израиля.

Сообщается, что в ночь на воскресенье 7 января в ходе операции в Дженине в результате подрыва джипа были ранены четверо бойцов пограничной полиции, состояние двух из них было тяжелым. Раненые были доставлены в больницу в Хайфе. Позже врачи констатировали смерть одной из тяжелораненых - 19-летнего сержанта пограничной полиции Шай Гармаи.

По данным палестинских официальных властей, в ходе операции израильских сил в Дженине убиты 6 палестинских бойцов.

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Версия на английском языке Israeli Border Police officer killed in Jenin
Версия на азербайджанском языке İsrail-Fələstin sərhədində avtomobil partladılıb, ölən və yaralananlar var

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