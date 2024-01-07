На израильско-палестинской границе взорвался автомобиль, есть погибший и раненые

В ходе операции израильских сил в палестинском городе Дженин погиб один израильский полицейский, трое получили ранения.

В ходе операции израильских сил в палестинском Дженине погиб один израильский полицейский, трое получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на newsru.co.il, информацию распространила армия обороны Израиля.

Сообщается, что в ночь на воскресенье 7 января в ходе операции в Дженине в результате подрыва джипа были ранены четверо бойцов пограничной полиции, состояние двух из них было тяжелым. Раненые были доставлены в больницу в Хайфе. Позже врачи констатировали смерть одной из тяжелораненых - 19-летнего сержанта пограничной полиции Шай Гармаи.

По данным палестинских официальных властей, в ходе операции израильских сил в Дженине убиты 6 палестинских бойцов.