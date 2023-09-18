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На итальянском заводе Stellantis проходит однодневная забастовка

На итальянском заводе Stellantis проходит однодневная забастовка Работники предприятия Stellantis NV в Мельфи (Италия) проводят однодневную забастовку.
Другие страны
18 сентября 2023 г. 15:27
На итальянском заводе Stellantis проходит однодневная забастовка

Работники предприятия Stellantis NV в Мельфи (Италия) проводят однодневную забастовку.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает говорится в совместном заявлении профсоюзов FIM-CISL, UILM, Fismic и UGL.

Акция проводится из-за отсутствия ясности относительно будущего производства. Сотрудники хотят знать, какие следующие модели автомобилей будут выпускаться на предприятии, а также понимать, хватит ли планируемых объемов для сохранения рабочих мест, говорится в заявлении профсоюзов.

В июне Stellantis заявляла, что рассматривает возможность запуска производства еще одной модели автомобилей на предприятии в Мельфи, но финальное решение будет зависеть от производительности завода. Около 24% сотрудников предприятия, или около 900 человек, не вышли на работу в понедельник.

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Версия на английском языке Stellantis workers on strike at Italian plant over production questions

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