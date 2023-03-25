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На итальянском острове за сутки высадилось рекордное число мигрантов

На итальянском острове за сутки высадилось рекордное число мигрантов Более 2 тыс. мигрантов высадились на итальянском острове Лампедуза за 24 часа, хотя максимальная вместимость местного центра приема мигрантов составляет менее 400 мест
Другие страны
25 марта 2023 г. 15:18
На итальянском острове за сутки высадилось рекордное число мигрантов

Более двух тысяч мигрантов высадились на итальянском острове Лампедуза за 24 часа, хотя максимальная вместимость местного центра приема мигрантов составляет менее 400 мест

Как передает Report, об этом сообщает в субботу агентство ANSA.

В ночь 25 марта на остров прибыли 267 человек, а в пятницу - 1 778. Центр приема мигрантов на Лампедузе перегружен более чем в 4,5 раза: там в настоящий момент находится 1 831 человек при максимальной вместимости менее 400 мест.

Италия наряду с другими странами Южной Европы пытается добиться от ЕС единого масштабного плана по пресечению незаконной миграции и перевозки людей по морю, которая нередко ведет к гибели мигрантов.

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