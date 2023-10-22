На испанские Канары за сутки прибыли более тысячи мигрантов

Более 1 000 мигрантов прибыли на испанские Канарские острова всего за один день. Им пришлось совершить опасное путешествие на лодках из Африки.

Более 1 000 мигрантов прибыли на испанские Канарские острова всего за один день. Им пришлось совершить опасное путешествие на лодках из Африки.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, в одной из лодок находились сразу 320 человек. Местные спасательные структуры назвали ее самым переполненным судном, которые они когда-либо видели. Это судно причалило к Эль-Йерро. Всего к тому же острову за день прибыли 783 человека, еще 98 мигрантов оказались на Тенерифе, 150 - на Гран-Канарии.

Семь островов Атлантического архипелага стали основным пунктом назначения для мигрантов, пытающихся добраться до Испании. Количество попыток пересечь границу из Сенегала и других африканских стран в 2023 году увеличилось.

Согласно официальным данным, с 1 января по 15 октября этого года Канарские острова приняли 23 537 мигрантов, что на 80% больше, чем за тот же период прошлого года. По данным благотворительной организации Walking Borders, в этом году при попытке пересечь границу погибло не менее 1 000 человек.

В пути к Канарским островам беженцам приходится пройти по Атлантическому маршруту, одному из самых смертоносных в мире. В июле 2023 года у этих островов пропали без вести 300 человек.