На ирано-афганской границе произошли столкновения

Вооруженные столкновения произошли на границе между Афганистаном и Ираном.

Вооруженные столкновения произошли на границе между Афганистаном и Ираном.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на источники в афганской провинции Нимроз.

По их данным, в ходе противостояния применялись различные виды вооружений. Причина возникновения конфликта пока неизвестна. Информации о пострадавших не приводится.

Иранская сторона данные о столкновениях на границе не прокомментировала.

По данным афганской газеты "Хашт-э субх", которая ссылается на источники в провинции Нимроз, вооруженные столкновения между иранскими пограничниками и талибами продолжаются. Вооруженные инциденты между талибами и пограничниками Ирана отмечались и ранее, в частности, в декабре 2021 года, а также в июле 2022 года.

В конце февраля этого года талибы захватили одного иранского пограничника в ходе конфликта и вскоре вернули после переговоров.