На индонезийском острове Суматра произошло извержение вулкана - ФОТО - ВИДЕО

Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра, передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным Национального агентства по вулканологии, накануне вулкан выбросил столб пепла высотой семь километров. Облака раскаленного вулканического пепла продвинулись на 3,5 километра к юго-востоку и на три километра к югу от кратера.

Людей, проживающих около склона вулкана, уже призвали надеть маски, когда пепел стал оседать на землю.

Накануне тысячи туристов покинули город Берастаги в округе Каро провинции Северная Суматра, который располагается приблизительно в 23 километрах от вулкана.

Высота вулкана Синабунг составляет 2460 метров над уровнем моря. В июне 2015 года из района вокруг активизировавшегося вулкана были эвакуированы около шести тысяч человек. В феврале 2018 года вулкан выбросил столб пепла высотой пять километров.