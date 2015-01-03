На индонезийском острове Суматра началось извержение вулкана Синабунг

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ На севере индонезийского острова Суматра началось извержение вулкана Синабунг. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, по данным национального агентства по предотвращению стихийных бедствий, вулкан выбрасывает столбы вулканического пепла на высоту до 3 км.

В общей сложности свои дома были вынуждены покинуть более 2,4 тыс. человек. Сообщается, что за сегодняшний день произошло уже более 20 выбросов вулканического пепла.

Синабунг расположен на севере острова Суматра, в 60 км от города Медан. Высота вулкана над уровнем моря составляет 2 тыс. 460 м. Первое за почти 400 лет извержение произошло в 2010 году, затем выбросы пепла повторились в 2013 и в начале 2014 года. Последнее же извержение было зафиксировано летом прошлого года.