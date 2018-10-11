На Индию надвигается мощный циклон, эвакуированы 300 тысяч человек

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Порядка 300 тысяч человек эвакуированы из пяти прибрежных округов восточного индийского штата Орисса в преддверии приближающегося мощного циклона "Титли", сообщил Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным Метеорологического департамента Индии, циклон, скорость ветра в пределах которого достигает 140-150 километров в час, в скором времени обрушит на Ориссу обильные дожди. Ожидается, что этот штат примет на себя основной удар стихии, после чего циклон повернет на север и пойдет к штату Западная Бенгалия вдоль побережья Индостана.

Отметим, что в прибрежных районах Ориссы уже закрыты большинство государственных учреждений. Общественный транспорт не работает, движение во многих районах штата затруднено из-за поваленных сильным ветром деревьев и электрических столбов. Рыбакам рекомендовано не выходить в море.