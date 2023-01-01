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Хорватия вошла в еврозону и Шенген

Хорватия вошла в еврозону и Шенген Проверки людей на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны отменяются с 1 января 2023 года.
Другие страны
1 января 2023 г. 02:23
Хорватия вошла в еврозону и Шенген

Проверки людей на внутренних сухопутных и морских границах между Хорватией и другими странами Шенгенской зоны отменяются с 1 января 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это стало возможным в соответствии с решением Совета ЕС от 8 декабря 2022 года.

Проверки на внутренних воздушных границах будут отменены с 26 марта 2023 года, учитывая необходимость согласования с датами расписания Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), поясняют в Брюсселе принятое решение, в соответствии с которым Хорватия стала 27-м членом Шенгенского пространства, и его правила теперь распространяются на эту страну.

"Я очень рад, что во время чешского председательства (в Совете ЕС во втором полугодии 2022 года – ред.) Хорватия смогла сделать два важных шага в своей европейской интеграции, присоединившись как к зоне евро, так и к Шенгенской зоне. Я уверен, что эти успехи проложат путь другим государствам-членам, которые выполнят условия, чтобы сделать следующий шаг в своем европейском продвижении", - заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, объявляя решение Совета ЕС.

При этом по-прежнему неудовлетворенными остались заявки Болгарии и Румынии на присоединение к зоне свободного передвижения.

Комментируя эту ситуацию, глава МВД Чехии заверил: "И я, и мои коллеги продолжим усердно работать, чтобы мы могли приветствовать Болгарию и Румынию в семье Шенгенского пространства в ближайшее время".

По сообщениям западных СМИ, против вступления Болгарии в Шенгенскую зону выступили Австрия и Нидерланды, против Румынии - Австрия.

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