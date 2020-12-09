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На химзаводе в США произошел взрыв

На химзаводе в США произошел взрыв В результате произошедшего травмы получили четыре человека
Другие страны
9 декабря 2020 г. 13:38
На химзаводе в США произошел взрыв

Возгорание и последующий взрыв произошли на химическом заводе в городе Бель в штате Западная Вирджиния. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовали власти округа Канова на своей странице в Twitter.

"В примерно 22:02 на заводе Chemours произошли инцидент с химическими веществами и взрыв", - говорится в сообщении. Отмечается, что в связи с происшествием администрация рекомендовала местным жителям занять укрытие в радиусе 3,2 км от предприятия.

По сведениям связанного с телекомпанией NBC канала WSAZ, в результате произошедшего травмы получили четыре человека, трое из них госпитализированы, информация об их состоянии не приводится.

Распоряжение о необходимости не покидать дома было снято спустя четыре часа после взрыва. Как указали в администрации округа, после оценки места происшествия соответствующие службы постановили, что данный инцидент больше не представляет угрозы.

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