На химзаводе в Германии прогремел взрыв

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на заводе химического концерна BASF в городе Лампертхайм федеральной земли Гессен в Германии, пострадали несколько человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила представитель компании.

В небо поднялись клубы дыма. При этом в концерне заявляют, что, по их данным, превышения допустимых выбросов вредных веществ не зафиксировано.

Взрыв произошел в районе гавани, куда прибывают танкеры с нефтью и газом. О причинах инцидента пока неизвестно.

BASF - крупный немецкий химический концерн, занимается производством химикатов, пластмасс, продуктов тонкой химии, а также выпускает продукцию для сельского хозяйства.