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    На химзаводе в Германии прогремел взрыв

    Взрыв произошел в районе гавани, куда прибывают танкеры с нефтью и газом

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Взрыв произошел на заводе химического концерна BASF в городе Лампертхайм федеральной земли Гессен в Германии, пострадали несколько человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила  представитель компании.

    В небо поднялись клубы дыма. При этом в концерне заявляют, что, по их данным, превышения допустимых выбросов вредных веществ не зафиксировано.

    Взрыв произошел в районе гавани, куда прибывают танкеры с нефтью и газом. О причинах инцидента пока неизвестно.

    BASF - крупный немецкий химический концерн, занимается производством химикатов, пластмасс, продуктов тонкой химии, а также выпускает продукцию для сельского хозяйства.

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