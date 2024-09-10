На химзаводе на западе Германии произошел пожар

Пожар произошел на химическом заводе в городе Дуйсбург (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ, с огнем борются около 110 пожарных.

Пожар произошел на химическом заводе в городе Дуйсбург (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе ФРГ, с огнем борются около 110 пожарных.

Как передает Report , об этом сообщило агентство DPA .

По его информации, возгорание по неустановленной причине возникло в секторе по производству сульфата цинка. Завод принадлежит концерну Grillo, занимающемуся изготовлением и поставками продукции, в частности, для автомобильной и электропромышленности, фармацевтики. В компании заявили, что никто не пострадал.

Как пишет DPA, над севером города поднимается густой дым. Власти Дуйсбурга призвали горожан закрыть двери и окна, выключить кондиционеры и вентиляцию. "Мы сейчас не можем исключать того, что дым может быть вреден для здоровья", - говорится на сайте администрации города.