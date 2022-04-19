На химическом заводе в США произошла утечка хлора

Утечка токсичного хлора произошла в понедельник на химическом заводе компании DOW близ американского города Плакемин в округе Ибервиль (штат Луизиана).

Утечка токсичного хлора произошла в понедельник на химическом заводе компании DOW близ американского города Плакемин в округе Ибервиль (штат Луизиана).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция штата.

"Подразделения экстренного реагирования штата Луизиана работают над утечкой хлора на химическом заводе DOW в округе Ибервиль", - написала пресс-служба правоохранителей в Twitter.

Местным жителям предписано укрыться в домах, закрыть все окна и отключить кондиционеры, чтобы избежать отравления. Прилегающее к заводу шоссе перекрыто.

По информации местного подразделения телеканала Fox News, утечке токсичного вещества предшествовал пожар, в настоящее время он потушен, однако сама утечка пока что не ликвидирована.