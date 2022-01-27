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На химическом заводе в США прогремел взрыв, есть пострадавшие

На химическом заводе в США прогремел взрыв, есть пострадавшие По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на химическом предприятии, принадлежащем компании Westlake Chemical и расположенном в американском городе Уэстлейк (штат Луизиана).
Другие страны
27 января 2022 г. 07:11
На химическом заводе в США прогремел взрыв, есть пострадавшие

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на химическом предприятии, принадлежащем компании Westlake Chemical и расположенном в американском городе Уэстлейк (штат Луизиана).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал KPLC со ссылкой на представителя этой компании.

Мощный взрыв резервуара с этилендихлоридом, после которого в небе остался длинный дымовой шлейф, произошел около 10:45 по местному времени. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали шесть человек, пятеро из них были госпитализированы.

Информации о причинах взрыва пока нет, ведется расследование.

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