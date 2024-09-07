На Хайнане из-за супертайфуна погибли два человека, пострадали свыше 90

По меньшей мере два человека погибли, 92 получили ранения в островной провинции Хайнань на юге Китая из-за произошедшего в пятницу на острове супертайфуна "Яги".

По меньшей мере два человека погибли, 92 получили ранения в островной провинции Хайнань на юге Китая из-за произошедшего в пятницу на острове супертайфуна "Яги".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Оба погибших были жителями уезда Динань. В провинциальном центре - городе Хайкоу - пострадали 80 человек.

Ураганный ветер срывал крыши с построек и опрокидывал грузовые автомобили. Без электроэнергии из-за разгула стихии остались 1,7 млн домохозяйств. Ведутся работы по восстановлению сетей. Ремонтные бригады также направлены на расчистку 89 автомобильных дорог, заваленных упавшими деревьями. Повреждено более 12,5 тыс. базовых станций мобильной связи.

Во второй половине 7 сентября ожидается восстановление движения поездов высокоскоростной магистрали. Работа паромной переправы, связывающей остров с материком, как ожидается, возобновится не ранее вечера 8 сентября. Также остается закрытым международный аэропорт в Хайкоу.