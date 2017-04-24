На Гуаме птица стала причиной уничтожения бомбардировщика США

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Стратегический бомбардировщик США B-52Н был полностью уничтожен на Гуаме из-за попадания в двигатель птицы.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей ВВС США, проводивших расследование.

По информации, птица попала внутрь машины во время взлёта.

Данное происшествие произошло 19 мая 2016 года. В этот день стратегический бомбардировщик принимал участие в учениях. Самолёт почти сразу после взлёта начал терять тягу и пилот принял решение вести его на посадку.

Однако из-за высокой скорости тормозной парашют не обеспечил торможения бомбардировщика, он выкатился за пределы полосы и загорелся. В итоге самолёт, чья стоимость составляла $112 млн, полностью сгорел.

Члены экипажа боевой машины сумели покинуть кабину.