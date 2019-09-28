На греческом пароме произошел пожар, идет эвакуация 600 пассажиров

Пожар произошел на борту парома Olympic Champion в порту Игуменица на западе Греции, началась эвакуация более 600 пассажиров и членов экипажа, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

На борту находятся 538 пассажиров, 75 членов экипажа и 293 автомобиля.

Пожар начался в гараже вскоре после выхода парома из порта в Венецию. Судно сразу вернулось в порт, и началась эвакуация людей.

Пожар уже под контролем, так как сразу сработали автоматические системы пожаротушения, сообщает агентство.

Olympic Champion построен в 2000 году, имеет длину 204 метра и ширину 26,13 метра.