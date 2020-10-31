На греческом острове из-за землетрясения на полгода ввели режим ЧП

Чрезвычайное положение сроком на полгода объявлено на греческом острове Самос из-за землетрясения

Чрезвычайное положение сроком на полгода объявлено на греческом острове Самос из-за землетрясения. Как сообщает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявили в Генеральном секретариате гражданской защиты.

"Приказом заместителя министра гражданской защиты и управления в кризисных ситуациях Никоса Хардалиаса и решением генерального секретаря гражданской защиты Василиоса Папагеоргиу муниципалитеты Восточного и Западного Самоса объявлены в состоянии чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении ведомства.

Введение режима ЧП необходимо для устранения последствий сильного землетрясения, поскольку упрощает принятие решений. Данное положение будет действовать до 30 апреля 2021 года.

Мощное землетрясение произошло накануне днем в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос и города Сеферихисар турецкой провинции Измир.