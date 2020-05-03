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На границе Южной Кореи и КНДР произошла перестрелка

На границе Южной Кореи и КНДР произошла перестрелка

Стрельба произошла на границе КНДР и Южной Кореи.

Как передает Report со ссылкой на агентство Рёнхап, об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов республики Корея.

Инцидент произошел в 07.41 по местному времени (02.41 – бакинское время).

"Несколько выстрелов были произведены в направлении наблюдательного поста (Южной Кореи – ред.) в районе центральной части демаркационной линии", - сообщили в комитете начальников штабов.

Южнокорейские военные, согласно инструкции, ответили двумя выстрелами в сторону Северной Кореи.

Материального ущерба или пострадавших нет.

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