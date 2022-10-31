На границе Украины с Молдовой закрыли пять КПП

В результате массированного ракетного удара по Украине на молдавско-украинской границе приостановили работу 5 контрольно-пропускных пунктов (КПП).
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.
Как сообщает пограничная полиция Молдовы, работу приостановили: КПП Джурджулешты-Рени из-за отключения электроэнергии на украинской стороне; КПП в Атаках, Ларге, Унгури, Бричанах по соображениям безопасности.
Молдавские пограничники призывают своих сограждан временно отложить поездки в Украину.