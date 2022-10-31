На границе Украины с Молдовой закрыли пять КПП

На границе Украины с Молдовой закрыли пять КПП

В результате массированного ракетного удара по Украине на молдавско-украинской границе приостановили работу 5 КПП

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В результате массированного ракетного удара по Украине на молдавско-украинской границе приостановили работу 5 контрольно-пропускных пунктов (КПП). Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает молдавское издание NewsMaker. Как сообщает пограничная полиция Молдовы, работу приостановили: КПП Джурджулешты-Рени из-за отключения электроэнергии на украинской стороне; КПП в Атаках, Ларге, Унгури, Бричанах по соображениям безопасности. Молдавские пограничники призывают своих сограждан временно отложить поездки в Украину. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram