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На границе Украины с Молдовой закрыли пять КПП

На границе Украины с Молдовой закрыли пять КПП В результате массированного ракетного удара по Украине на молдавско-украинской границе приостановили работу 5 КПП
Другие страны
31 октября 2022 г. 14:38
На границе Украины с Молдовой закрыли пять КПП

В результате массированного ракетного удара по Украине на молдавско-украинской границе приостановили работу 5 контрольно-пропускных пунктов (КПП).

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Как сообщает пограничная полиция Молдовы, работу приостановили: КПП Джурджулешты-Рени из-за отключения электроэнергии на украинской стороне; КПП в Атаках, Ларге, Унгури, Бричанах по соображениям безопасности.

Молдавские пограничники призывают своих сограждан временно отложить поездки в Украину.

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Версия на азербайджанском языке Moldova-Ukrayna sərhədində 5 nəzarət-buraxılış məntəqəsi bağlanıb

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