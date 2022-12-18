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На границе США ввели режим ЧП из-за ситуации с мигрантами

На границе США ввели режим ЧП из-за ситуации с мигрантами Мэр американского города Эль-Пасо, находящегося на границе с Мексикой, Оскар Лисер объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов.
Другие страны
18 декабря 2022 г. 10:26
На границе США ввели режим ЧП из-за ситуации с мигрантами

Мэр американского города Эль-Пасо, находящегося на границе с Мексикой, Оскар Лисер объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов.

Как передает Report, по словам главы города, в разговоре с федеральными партнерами ему сказали, что в среду (21 декабря) количество мигрантов увеличится с 2,5 до 6 тыс.

«Когда я спросил, смогут ли они с этим справиться, ответ был «нет». Когда я получил такой ответ, это означало, что я должен действовать немедленно», — заявил Лисер.

В мэрии пояснили, что чрезвычайное положение позволит привлечь дополнительные ресурсы для ответа на ситуацию: на приюты для мигрантов и для обеспечения работы силовых структур.

Агентство сообщает, что на улицах города возросло число мигрантов, ночующих на открытом воздухе при нулевых и отрицательных температурах.

Отметим, что в среду должно завершиться действие раздела 42, позволявшего высылку мигрантов, прибывших из регионов с высоком риском заболевания коронавирусом.

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