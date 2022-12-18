На границе США ввели режим ЧП из-за ситуации с мигрантами

Мэр американского города Эль-Пасо, находящегося на границе с Мексикой, Оскар Лисер объявил чрезвычайное положение из-за мигрантов.
«Когда я спросил, смогут ли они с этим справиться, ответ был «нет». Когда я получил такой ответ, это означало, что я должен действовать немедленно», — заявил Лисер.
В мэрии пояснили, что чрезвычайное положение позволит привлечь дополнительные ресурсы для ответа на ситуацию: на приюты для мигрантов и для обеспечения работы силовых структур.
Агентство сообщает, что на улицах города возросло число мигрантов, ночующих на открытом воздухе при нулевых и отрицательных температурах.
Отметим, что в среду должно завершиться действие раздела 42, позволявшего высылку мигрантов, прибывших из регионов с высоком риском заболевания коронавирусом.