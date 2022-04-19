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На границе США с Мексикой резко выросло число беженцев с Украины

На границе США с Мексикой резко выросло число беженцев с Украины Более 5 000 украинцев были задержаны при попытке въехать в США в марте, большая часть на границе с Мексикой.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 19:47
На границе США с Мексикой резко выросло число беженцев с Украины

Более 5 000 украинцев были задержаны при попытке въехать в США в марте, большая часть на границе с Мексикой.

Как передает Repot со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на данные службы таможенного и пограничного контроля.

Как пишет издание, в феврале через границу с Мексикой в США попытались въехать 272 украинца, в то время как в марте их было более 3 200. В то же время резко упало - с 427 до 12 - число украинцев, получивших разрешение на въезд в Соединенные Штаты по обычной программе приема беженцев. В общей сложности в феврале в США попытались въехать 1 150 украинцев.

По данным газеты, "многим, если не большинству" задержанных на границе было выдано разрешение на временное нахождение в США.

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