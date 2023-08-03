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На границе США и Мексики при попытке пересечь плавучий барьер погиб человек

На границе США и Мексики при попытке пересечь плавучий барьер погиб человек Спасатели в штате Техас нашли тело человека, застрявшего в плавучих барьерах на реке Рио-Гранде на границе с Мексикой.
Другие страны
3 августа 2023 г. 13:44
На границе США и Мексики при попытке пересечь плавучий барьер погиб человек

Спасатели в штате Техас нашли тело человека, застрявшего в плавучих барьерах на реке Рио-Гранде на границе с Мексикой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена.

"Департамент общественной безопасности штата Техас уведомил консульство Мексики о том, что около 14:35 по местному времени было обнаружено тело человека, застрявшего в южной части плавучих барьеров, размещенных на реке Рио-Гранде", - говорится в заявлении министра, опубликованном на официальном сайте мексиканского правительства. Уточняется, что точная причина смерти и личность погибшего пока не установлены. Ведомство продолжает следить за ситуацией и планирует начать расследование инцидента.

Барсена подчеркнула, что установка плавучих заграждений на границе "нарушает суверенитет Мексики", права человека и безопасность мигрантов. По словам министра, действия техасских властей "противоречат принципам тесного сотрудничества между Мексикой и США".

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