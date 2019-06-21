На границе сектора Газа 70 палестинцев пострадали в стычках с израильтянами

В столкновениях с израильскими военными на восточной границе сектора Газа пострадали 70 палестинцев, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Семьдесят палестинцев, в том числе два сотрудника скорой помощи, пострадали в 63-ю пятницу ("Великого марша возвращения" - ред.) в результате столкновений с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа", - заявил он.

По информации агентства ВАФА, израильские военные применили боевые патроны и слезоточивый газ против участников протеста.

Выступления продолжают более чем годовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольшие обороты по пятницам.

С первого "марша возвращения", который состоялся 30 марта 2018 года, в столкновениях с израильскими войсками погибли 306 палестинцев, более 17,5 тысячи получили ранения, в том числе более 680 палестинских медиков.