 Наверх

На границе сектора Газа 3 палестинца погибли в результате обстрела

На границе сектора Газа 3 палестинца погибли в результате обстрела

Трое палестинцев погибли, попав под обстрел израильских военных на границе сектора Газа.

Как передаёт Report, об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на представителя местного министерства здравоохранения Мухаммеда Махмуда.

"Тела трёх палестинцев поступили сегодня на рассвете в больницу "Аль-Андуниси". Они были убиты израильскими военными в ночном инциденте на границе", - сказал собеседник агентства.

Военные ранее говорили, что применили танки и боевые вертолёты против группы вооружённых людей, подобравшихся к разделительным сооружениям в северной части анклава.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!