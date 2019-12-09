​На границе с Йеменом убиты саудовские военные

На границе Саудовской Аравии и Йемена убиты трое саудовских солдат.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает агентство SPA.

Двое военнослужащих - сержант Ахмед бин Яхья Сулейман Эль-Газвани и рядовой Султан бин Иса Шелби погибли в районе Джазан, а рядовой Ибрагим Меджшери убит в районе Неджран.

На похоронной церемонии последнего присутствовали губернатор города Эт-Таиф Саад бин Мукбиль эль-Маймун, представители военного командования и чиновники.

Повстанцы из йеменского движения "Ансаруллах" (хуситы) время от времени проникают через границу саудовского королевства, обстреливая позиции военных.

Кроме того, повстанцы подвергают воздушным ударам города Неджран и Джазан на юге Саудовской Аравией.