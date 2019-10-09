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На границе с Сирией заметили турецкую бронетехнику - ВИДЕО

На границе с Сирией заметили турецкую бронетехнику - ВИДЕО

Турция перебросила бронетехнику к сирийской границе, видеозаписи с турецкими войсками опубликовали агентства Anadolu, Ruptly и канал RT, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

На одном из видео запечатлены танки M60 и бронетранспортеры M113. На других роликах запечатлена военная колонна, замеченная при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии. На кадрах видны бронеавтомобили различного типа, армейские грузовики, а также артиллерия. По данным Anadolu, колонна состоит приблизительно из 130 автомобилей.

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