На границе с Пакистаном во время нападения погибли три иранских пограничника

Трое сотрудников пограничной службы Ирана погибли в результате вооруженного нападения в провинции Систан и Белуджистан, в районе города Мирджаве, который находится на границе с Пакистаном.
Как передает
"Сегодня вечером на автозаправочной станции в Мирджаве несколько неизвестных вооруженных людей открыли огонь по машине пограничников, которые осуществляли дозаправку", - сказал он.
По информации Шамсабади, в результате нападения, которое прокурор назвал терактом, погибли два солдата и один кадровый офицер в звании лейтенанта. Помимо этого, ранение получило гражданское лицо, находившееся на заправке.
"В связи с терактом, повлекшем за собой смерть троих пограничников, возбуждено уголовное дело, начаты оперативно-разыскные мероприятия", - заявил Шамсабади.
По данным агентства IRNA, ответственность за нападение на иранских пограничников взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Зольм", действующая в основном на юго-востоке Ирана, где проходит плохо охраняемый участок границы с Афганистаном и Пакистаном.