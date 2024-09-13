На границе с Пакистаном во время нападения погибли три иранских пограничника

Трое сотрудников пограничной службы Ирана погибли в результате вооруженного нападения в провинции Систан и Белуджистан, в районе города Мирджаве, который находится на границе с Пакистаном.

Трое сотрудников пограничной службы Ирана погибли в результате вооруженного нападения в провинции Систан и Белуджистан, в районе города Мирджаве, который находится на границе с Пакистаном.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом сообщил прокурор города Захедан (административный центр провинции) Мехди Шамсабади.

"Сегодня вечером на автозаправочной станции в Мирджаве несколько неизвестных вооруженных людей открыли огонь по машине пограничников, которые осуществляли дозаправку", - сказал он.

По информации Шамсабади, в результате нападения, которое прокурор назвал терактом, погибли два солдата и один кадровый офицер в звании лейтенанта. Помимо этого, ранение получило гражданское лицо, находившееся на заправке.

"В связи с терактом, повлекшем за собой смерть троих пограничников, возбуждено уголовное дело, начаты оперативно-разыскные мероприятия", - заявил Шамсабади.

По данным агентства IRNA, ответственность за нападение на иранских пограничников взяла на себя террористическая группировка "Джейш аль-Зольм", действующая в основном на юго-востоке Ирана, где проходит плохо охраняемый участок границы с Афганистаном и Пакистаном.