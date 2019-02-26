Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ На границе с Колумбией начались столкновения оппозиционеров и военнослужащих.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Contexto Tucumаn, протестующие забрасывают кордоны военных камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Бойцы Венесуэльской национальной гвардии поставили кордон на мосту Симона Боливара. Несмотря на то, что силовики применили снаряды со слезоточивым газом и подготовили водомет, столкновения продолжаются.

Накануне на границе Венесуэлы и Колумбии были сожжены несколько грузовиков с гуманитарной помощью. Во время беспорядков погибли 4 человека.