На границе с Йеменом убиты три офицера Саудовской Аравии

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В результате нападения йеменских мятежников-хуситов на пограничный пост погибли три офицера Саудовской Аравии. Об этом, как отмечает Report, сообщает Sputnik со ссылкой на источник.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Аль-Манар, который принадлежит саудовской армии и граничит с йеменской провинцией Саада.

Ранее замгоссекретаря США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ускоряет поставки оружия коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией, которая проводит военную операцию против шиитских мятежников-хуситов в Йемене.