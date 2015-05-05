На границе с Йеменом убито 12 военнослужащих Саудовской Аравии

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Вооруженные отряды ополченцев из йеменского племени Бакил атаковали 4 саудовских погранпоста в провинции Джизан.

Как сообщила телестанция "Аль-Манар", вылазки были предприняты в ответ на непрерывные обстрелы северных областей Йемена, повлекшие за собой гибель мирных жителей, в частности, в городе Харед.

По данным телестанции, в ходе нападения было убито 12 саудовских военнослужащих. Остальные отступили к горе Джебель-Джахфан и городу Эр-Радиф. Ополченцы, тем временем, захватили склады с оружием и боеприпасами, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По сведениям саудовской газеты "Эр-Рияд", обстрелу из минометов и систем залпового огня подвергся также саудовский пограничный город Наджран и его окрестности, что повлекло за собой нарушение электроснабжения. О потерях среди мирных жителей и пострадавших данных не приводится. Власти приняли решение закрыть местный аэропорт и прервали занятия в школах.

После воинственных заявлений со стороны йеменских шейхов поступили сообщения об оттоке населения из пограничных районов в саудовских провинциях Наджран и Джизан.