О нас

На границе с Ираном ликвидировали ячейку ИГИЛ

На границе с Ираном ликвидировали ячейку ИГИЛ Правоохранительные органы движения "Талибан" ликвидировали ячейку террористической организации "Исламское государство" в провинции Герат на границе с Ираном.
Другие страны
3 июня 2024 г. 14:38
На границе с Ираном ликвидировали ячейку ИГИЛ

Правоохранительные органы движения "Талибан" ликвидировали ячейку террористической организации "Исламское государство" в провинции Герат на границе с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель талибов в провинции Нисар Ахмад Элиас.

"В результате действий, предпринятых силами Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - ред.), в Герате была ликвидирована опасная группировка ИГ", - сказал Элиас.

По его словам, члены ячейки на протяжении последних восьми месяцев совершали нападения на мирных граждан. Последнее такое нападение было совершено "в населенном пункте Гузара около месяца назад", уточнил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Иран и Ливан заявили о необходимости во встрече исламских государств по ситуации в Газе
Иран и Ливан заявили о необходимости во встрече исламских государств по ситуации в Газе
3 июня 2024 г. 14:02
Литва подписала с Rheinmetall договор о строительстве завода боеприпасов
Литва подписала с Rheinmetall договор о строительстве завода боеприпасов
3 июня 2024 г. 13:55
На выборах в Индии проголосовало рекордные 642 млн человек
На выборах в Индии проголосовало рекордные 642 млн человек
3 июня 2024 г. 13:34
Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 для ударов по РФ
Нидерланды разрешили Украине использовать истребители F-16 для ударов по РФ
3 июня 2024 г. 12:49
В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори
В Кишиневе зафиксировали новую вспышку кори
3 июня 2024 г. 12:41
Клаудия Шейнбаум заявила о своей победе на выборах президента Мексики
Клаудия Шейнбаум заявила о своей победе на выборах президента Мексики
3 июня 2024 г. 11:04
Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР
Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР
3 июня 2024 г. 10:36
Главный редактор The Washington Post уходит со своего поста
Главный редактор The Washington Post уходит со своего поста
3 июня 2024 г. 08:56
Трамп назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству
Трамп назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству
3 июня 2024 г. 08:43
В МИД России заявили, что Швейцария потеряла нейтралитет
В МИД России заявили, что Швейцария потеряла нейтралитет
3 июня 2024 г. 08:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi