На границе с Ираном ликвидировали ячейку ИГИЛ

Правоохранительные органы движения "Талибан" ликвидировали ячейку террористической организации "Исламское государство" в провинции Герат на границе с Ираном.

Правоохранительные органы движения "Талибан" ликвидировали ячейку террористической организации "Исламское государство" в провинции Герат на границе с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель талибов в провинции Нисар Ахмад Элиас.

"В результате действий, предпринятых силами Исламского эмирата Афганистан (используемое талибами название государства - ред.), в Герате была ликвидирована опасная группировка ИГ", - сказал Элиас.

По его словам, члены ячейки на протяжении последних восьми месяцев совершали нападения на мирных граждан. Последнее такое нападение было совершено "в населенном пункте Гузара около месяца назад", уточнил он.